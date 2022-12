L’Albenga calcio pedala per “illuminare d’immenso” il centro storico ingauno, mister Buttu: “Bellissima iniziativa” (FOTO)

Hanno finito l’allenamento e sono corsi in piazza IV Novembre alle 17.30 di oggi, 14 dicembre, per dare un contributo ad “Albenga s’illumina d’immenso”: così tutta la squadra dell’Albenga Calcio in divisa, con l’allenatore Pietro Buttu e il suo staff, il presidente Marinelli, il direttore sportivo Cocito, il presidente onorario Rolando, il Team Manager Patrucco e il vicepresidente Cancellara, hanno reso omaggio all’iniziativa dell’Amministrazione ingauna per queste festività natalizie.

Da parte dell’Amministrazione, è stata l’occasione per incontrare la squadra e “fare loro un grande in bocca al lupo per la partita di domenica a Imperia e per augurarci buone feste”, ha affermato il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis , rinnovando l’invito a tutte le associazioni sportive, alle scuole e a tutti i cittadini a partecipare numerosi al sistema, realizzato con la collaborazione degli studenti dell’Itis, grazie al quale ognuno può contribuire a produrre energia che viene utilizzata per coadiuvare l’alimentazione delle proiezioni architetturali. “Divertendosi e sfidandosi in tornei 'a chi produce più energia’ darete il vostro contributo per accendere il Natale ad Albenga”, ha concluso il primo cittadino.