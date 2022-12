Sale la "febbre Mondiale" per il Marocco. E nell'albenganese spuntano le magliette rosse in vendita

Sale la "febbre Mondiale" per tutto il popolo marocchino in vista della storica semifinale della Coppa del Mondo di calcio di stasera (14 dicembre, ndr) contro la Francia. E non solo nella madrepatria e in Qatar, dove il mondo arabo oltre a quello africano si è unito nel tifare la nazionale dei Leoni dell'Atlante verso un traguardo che fino a un paio di settimane fa sembrava fantascienza.

Anche ad Albenga, dove la comunità originaria del Paese del Maghreb è particolarmente numerosa e nelle scorse settimane è stata colorita nel celebrare i risultati della sua squadra di calcio. Tanto che qualcuno, sfruttando questo entusiasmo, ha colto l'occasione per un particolare merchandising.

E così, nel pomeriggio, lungo la via Aurelia tra Ceriale e Albenga, ecco spuntare un'improvvisata bancarella con le evidenti magliette rosse in bella mostra.