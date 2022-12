Carcare, concerto di Natale "Nell’apparir del sempiterno sole" nella suggestiva chiesa del Collegio

Continua l’ottava edizione del festival di musica antica “...In note sparse il suono...” dell’Associazione Mousikè di Cairo Montenotte. Nella suggestiva chiesa del Collegio di Carcare, domenica 18 dicembre alle ore 20,45 si terrà il concerto di Natale “Nell’apparir del sempiterno sole”.

Spiega il direttore artistico Roberta Pregliasco: “Sarà una serata davvero speciale: ascoltare l’Ensemble del Giglio diretta dal direttore Livio Cavallo è davvero un grande dono di Natale! Il suggestivo repertorio spazierà dal 1600/1700 nella prima parte e vedrà brani anche del secolo scorso nella seconda parte. Non occorre essere degli esperti per apprezzare il repertorio, in quanto i brani saranno introdotti da spiegazioni. L’Ensemble del Giglio è una formazione vocale-strumentale che propone musica Rinascimentale e Barocca fino alla musica contemporanea. Ha al suo attivo la partecipazione a festival e rassegne nazionali ed internazionali aggiudicandosi importanti riconoscimenti e premi. Il direttore Livio Cavallo ha registrato e diretto musica antica e contemporanea e prime esecuzioni assolute, oltre ad aver collaborato per oltre sette anni con l’Orchestra Nazionale della RAI. È inoltre direttore artistico della rassegna “Sentieri di Musica”, nel cuneese e monregalese ed è direttore della “Piccola Scuola di Musica” di Beinette (CN). Un concerto tutto da aprire come un bel regalo!”.

Il concerto è patrocinato dal comune di Carcare insieme al centro Culturale di Educazione Permanente “S.G. Calasanzio” e dalla Fondazione A. De Mari. Si ringraziano per l’iniziativa il direttore artistico Roberta Pregliasco e Federico Demarchi.