Borghetto, il gruppo misto denuncia: "Disabile in carrozzina caduto in corso Raffaello a causa del dissesto dell'asfalto"

"Questa mattina un disabile in carrozzina purtroppo è caduto in corso Raffaello a causa del dissesto dell’asfalto, rovinando a terra e procurandosi lesioni fortunatamente non gravi". Così Giorgia Rocco e Gianfranco Sarpero, consiglieri comunali di minoranza a Borghetto Santo Spirito (gruppo misto) in merito ad un episodio verificatosi nella giornata odierna e che ha visto uno dei consiglieri tra i primi a soccorrere la persona caduta.

"Quanto accaduto purtroppo è il frutto di una cattiva gestione della cosa pubblica che va avanti oramai da troppo tempo - proseguono - Il gruppo misto aveva avanzato perplessità sull’impervia viabilità di corso Raffaello, chiedendo altresì l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio".

I consiglieri Rocco e Sarpero del gruppo misto, che a suo tempo avevano chiesto la messa in sicurezza immediata del tratto di strada ammalorato dalle radici dei pini (ad oggi ancora non aggiustato), ribadiscono l’importanza della sistemazione urgente di corso Raffaello e l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche presenti sul territorio.