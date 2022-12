Disabilità, Sanna (PD): “Appartamenti didattici per disabili: la giunta realizza quanto chiesto da una mia mozione approvata a giugno”

“I 500 mila euro annunciati dalla Giunta per la realizzazione di Appartamenti didattici per le persone con disabilità grave è un passo in avanti per garantire una vita dignitosa e maggiore autonomia a chi convive ogni giorno con la disabilità e per garantire ai familiari maggiore tranquillità sul futuro dei propri figli. Una decisione che arriva dopo la mia mozione, approvata all’unanimità a giugno, in cui chiedevo, come previsto dalla Legge ‘Dopo di noi’, finanziamenti per percorsi di supporto alla domiciliarità extra familiare, anche tramite le forme di Appartamenti didattici”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna, dopo l’annuncio n commissione dell'assessore Giampedrone dei fondi stanziati.