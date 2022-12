Gianni Pastorino (Linea Condivisa): "In un anno oltre 5800 prestazioni per il reparto di Neonatologia e Pediatria del Villa Scassi. Ecco cosa voleva smantellare la Giunta Toti"

"La Giunta Toti voleva letteralmente smantellare il centro nascite dell’ospedale Villa Scassi senza pensare alle conseguenze disastrose per il territorio". Lo dichiara il capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale Gianni Pastorino.

Tutte prestazioni che potevano sparire per magia perché il centro nascite del Villa Scassi è un pezzo del puzzle fondamentale per far funzionare anche la Neonatologia e la Pediatria. Per non parlare poi degli ambulatori ginecologici che permettono lo screening per il tumore della cervice uterina e le interruzioni volontarie di gravidanza di cui l’85% attraverso la distribuzione della pillola abortiva, la RU486. Senza il centro nascite viene meno un intero “ecosistema” sociosanitario .