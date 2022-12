Ospedale Santa Corona, l'amministrazione De Vincenzi: "Complimenti alla SC Neurologia riconosciuta eccellenza europea"

La struttura complessa di Neurologia dell'ospedale Santa Corona ha recentemente ottenuto il prestigioso riconoscimento internazionale “Gold Eso Angels 2022", assegnato alle migliori strutture nel campo del trattamento delle patologie cerebrovascolari, confermandosi una vera eccellenza a livello europeo.

"I complimenti nostri e di tutta l'amministrazione al dottor Riccardo Padolecchia, direttore del Dipartimento Testa-Collo dell'Asl 2, alla dottoressa Tiziana Tassinari, direttore della SC Neurologia del Santa Corona e a tutti i loro staff per la loro professionalità e il loro impegno che hanno permesso di raggiungere questo livello di eccellenza e di mantenerlo nel tempo, periodo covid compreso", commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla sanità Giovanni Liscio.

"Un traguardo di cui essere tutti orgogliosi, frutto di un lavoro quotidiano, fatto di competenza e perseveranza ma anche tanta passione. Un premio meritato che riconosce una volta di più l’eccellenza del Santa Corona e del suo DEA di II livello, realtà che non mi stancherò mai di difendere in ogni occasione e in tutte le sedi", concludono.