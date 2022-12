Rossetti (PD): "Piano Sociale integrato scaduto nel 2015, la Giunta promette di presentarlo a febbraio"

“Da sempre - prosegue Rossetti - le Giunte Toti hanno abbandonato i servizi sociali, limitandosi a usare soldi nazionali su progetti che non hanno portato a strutturare e rinforzare la rete dei servizi che prendono in carica le persone e le accompagnano nei percorsi di autonomia e gestione dei problemi. La Regione ha colloquiato con i Comuni, primi responsabili dei servizi sociali, ma non è stata capace di coinvolgere nel processo di programmazione i soggetti del terzo settore, i centri per l’impiego e le aziende di edilizia popolare che dopo Sanità e Comuni sono enti fondamentali nel percorso. Perché le persone seguite dai servizi devono avere una casa ed essere aiutate a inserirsi nel mondo del lavoro. Dal 2015 a oggi il mondo è cambiato, oltre al Covid, i governi hanno introdotto molte misure di sostegno: reddito di cittadinanza, fondo per il Dopo di noi, il programma Vita indipendente, il Fondo contro le povertà e l'inclusione, il Fondo per i servizi per la fascia zero sei anni, il Fondo di solidarietà comunale”.