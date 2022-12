I Lions donano generi alimentari di prima necessità alle famiglie del comprensorio del Golfo

Da diversi anni il Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio effettua un service destinato alle famiglie meno fortunate del comprensorio. Come ricordato ieri dalla presidente Ornella Baglietto, in occasione della consegna effettuata nella sede sociale dell'associazione "Il Melogramo: Uniti per Spotorno", era stato il presidente del 25° anno di vita del club, il professore Antonio Rovere ad iniziare questa tradizione nel 2013.

Da allora i rapporti con le associazioni del territorio e in particolare con il Melograno sono diventate una costante. E ieri, nel giorno di Santa Lucia, il presidente di questo anno sociale, il dottor Enrico Tassinari, accompagnato dai soci Giampaolo Calvi e Antonio Rovere, ha fatto dono di 35 buste appositamente realizzate dal sodalizio con il logo Lions confezionate per altrettante famiglie nel bisogno con prodotti alimentari di prima necessità non deperibili.

E' stata una cerimonia caratterizzata da grande sintonia di intenti tra le due associazioni e da un clima di amicizia. Qualche foto ricordo ha suggellato l'incontro. E' stata anche l'occasione per ricordare le tante iniziative realizzate nell'esclusivo interesse della comunità spotornese.

Il motto "We Serve" che caratterizza le azioni dei Lions è stato onorato anche in questa circostanza, come ci ha insegnato il visionario fondatore dell'associazione Internazionale, il Lions International appunto, "dove c'è un bisogno c'è un Lion".

Il Lions, fedele alla sua vocazione comprensoriale, ha provveduto a recapitare alcune confezioni di prodotti da consegnare ad altrettante famiglie di Bergeggi, Noli e Vezzi Portio.