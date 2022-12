Il grande cuore di Cosseria batte per i piccoli pazienti del Gaslini: donati oltre mille euro

Batte per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova il cuore solidale di Cosseria, piccolo centro della Val Bormida che, grazie a un evento organizzato lo scorso 21 agosto dalla Pro Loco a cui aveva partecipato il campione motociclistico Vanni Oddera, ha potuto donare 1.200 euro al reparto Neuropedichiatrico.

"La Pro Loco è ripartita questa estate con determinazione e ha saputo coniugare l'animazione locale con serate folkloristiche con una forte attenzione per il sociale. inoltre, la pandemia non ha risparmiato problemi psichiatrici anche sui bambini, per cui questa iniziativa è stata molto puntuale nel fronteggiare un problema di una portata enorme" spiegano dal Comune valligiano.

"Il Consiglio Pro Loco con il suo presidente Paolo Suffia, ci tengono particolarmente a condividere lo spirito di questa iniziativa con tutta la comunità di Cosseria".