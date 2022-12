Gianluca Vialli lascia la Nazionale per il tumore

Gianluca Vialli lascia la Nazionale. Lo ha annunciato lo stesso capo delegazione degli Azzurri, ex attaccante della Samp dello scudetto, a causa dell'aggravarsi della sua malattia.



"Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi - ha dichiarato - ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio".



Dal 2017 Vialle combatte con un tumore al pancreas. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi a marzo aveva dichiarato di aver paura di morire, ma di considerare la malattia "un compagno di viaggio, che spero prima o poi si stanchi".