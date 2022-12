Mario Lugaro riconfermato segretario generale FLC Cgil Savona

Mario Lugaro è stato riconfermato segretario generale FLC Cgil Savona.

Nel corso dell’assemblea congressuale provinciale, alla presenza di Raffaele Miglietta della FLC Cgil Nazionale, di Claudio Croci, segretario generale FLC Cgil Liguria, sono stati evidenziate le maggiori problematiche criticità che contraddistinguono la situazione internazionale, italiana, il mondo del lavoro in generale ed il settore della scuola.

"In particolare - spiegano dalla FLC Cgil - anche sulla base di quanto previsto dalla nostra Costituzione e come sottolineato nel documento congressuale 'Il lavoro crea il futuro' è stata ribadita la contrarietà ad ogni forma di guerra, l’impegno per affermare la pace e ad uno sviluppo sostenibile; come proposto dal Documento Congressuale, sono state riaffermate le necessità fondamentali per puntare allo sviluppo, ad un lavoro di qualità, alla formazione continua, a partire dalla generalizzazione della scuola dell’infanzia, l’estensione del tempo pieno nella scuola primaria e del tempo prolungato nella scuola secondaria, l’elevazione l’obbligo scolastico a 18 anni, la stabilizzazione del personale precario, la costituzione di classi con non più di 20 alunni".

Dal congresso ribadita anche "l’inadeguatezza, l’iniquità della manovra finanziaria per il 2023 che colpisce il mondo della scuola, inasprendo i criteri sul dimensionamento scolastico, che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro Paese, in particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale".

"Gli interventi di saluto da parte delle altre organizzazioni sindacali hanno sottolineato l’importanza del lavoro unitario portato avanti negli scorsi anni per affrontare, in particolare, le maggiori problematiche e criticità riguardanti il personale precario e le procedure di reclutamento. L’impegno della segreteria provinciale riconfermata è di proseguire nel lavoro, nella rivendicazione, nella tutela, nella consulenza del personale scolastico che ha contraddistinto l’attività dei decorsi anni" concludono infine dalla FLC Cgil Savona.