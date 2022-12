Ellefarma: la tua farmacia per favorire il sonno

I ritmi di vita che sono diventati sempre più frenetici e la quantità di notizie e informazioni con cui ognuno di noi è bombardato ogni giorno, possono portare sul lungo periodo a problematiche in grado di incidere pesantemente sulla qualità del riposo e su quella del sonno. Si è capito ormai, a seguito di decenni di studi, che non conta soltanto il numero di ore in cui si dorme, ma anche la qualità di queste ore passate a letto.

Sono stati trovati tantissimi rimedi per curare o trattare i problemi legati al sonno e uno di questi sono gli integratori per favorire il sonno. Quando si parla di integratori, soprattutto quelli alimentari naturali, si parla di prodotti che inglobano in una sola pillola, la potenza e i benefici di alcune piante e radici e che, per questo motivo, sono acquistabili e utilizzabili praticamente da tutti, senza il bisogno di ricorrere ad alcuna ricetta medica.

Quando si soffre di piccoli disturbi del sonno o di piccoli episodi d’ansia (ben diversi da problematiche più gravi che devono essere trattate in altro modo), si può ricorrere all’utilizzo degli integratori per favorire il sonno che molto spesso possono essere a base di melatonina o di valeriana. Si tratta di due sostanze ormai scoperte e studiate da secoli sia perché la melatonina fa già parte dell’organismo, sia perché la valeriana viene adoperata praticamente da secoli in tantissime culture.

Integratori per favorire il sonno: la natura che ti aiuta a dormire

A tutti capitano periodi particolarmente stressanti in cui il riposo o addirittura il dormire vero e proprio, sembrano delle utopie. Questo perché il sistema nervoso può essere facilmente influenzabile da fattori esterni come stress e ritmi frenetici e da fattori interni come preoccupazioni ed ansie. In questo caso per ritrovare un sonno o un riposo sereno, si può facilmente optare per l’utilizzo di un integratore naturale.

Ad esempio, gli integratori alla melatonina, sostanza già presente nel nostro corpo, aiutano il corpo umano a rilassarsi e a produrre in maniera maggiore questo ormone. Quando il ritmo del sonno risulta sballato, magari a seguito di intense serate di lavoro o di viaggi intercontinentali, il ritmo circadiano viene compromesso, così come la produzione di melatonina. Grazie ad un integratore naturale è possibile ristabilire i giusti livelli di produzione di questo ormone.

Grazie a questo tipo di integratore sarà possibile non solo ritrovare il giusto riposo, ma anche migliorare a livello qualitativo il proprio sonno. Come detto in precedenza, diversi studi hanno dimostrato come siano importanti sì le ore di sonno che si fanno, ma ciò che conta maggiormente è proprio la qualità di queste ultime. Sul sito di Elle Farma è possibile trovare un’ottima selezione di prodotti per migliorare la qualità del sonno, con gli integratori per favorire il sonno prodotti dalle migliori aziende specializzate in questo settore.

Inoltre, su questa piattaforma è possibile trovare tantissimi contenuti gratuiti che possono essere consultati dagli utenti per fugare qualsiasi dubbio in merito ai prodotti o agli ingredienti contenuti all’interno degli integratori.