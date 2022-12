Tipicità e autenticità del territorio alla ribalta turistica internazionale: l'esempio della Fiera del Tartufo bianco d'Alba al DEDECO 2022

Identità, radicata in una tradizione quasi centenaria, è quindi il concetto chiave contrapposto al fenomeno della standardizzazione e la ricetta per evitarlo è la ricerca dell'autenticità: "Rimanere autentici significa fare qualcosa non per il turista ma innanzitutto per se stessi. L'importanza delle comunità locali è fondamentale perché non si può far turismo senza una comunità felice - afferma Mosca - La genesi del turismo nel territorio delle Laghe credo sia stata quella di saper fare del 'buon vivere' della periferia e della provincia, quindi far apprezzare al turista ciò che veniva solitamente apprezzato dalle comunità. Questo vuol dire non fare cose appositamente per il turista ma semplicemente fargli conoscere ciò che fanno abitualmente gli abitanti: così si può evitare di diventare delle Disneyland".