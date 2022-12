uBroker tra le 100 aziende nazionali premiate per affidabilità bancaria e creditizia

‘uBroker’ ottiene una nuova, prestigiosa menzione. Ed è così’ che in questi giorni negli uffici di Milano Finanza CentraleRisk a Treviso sono stati assegnati i CR Awards dedicati alle imprese che hanno saputo distinguersi per puntualità nel sistema bancario nel periodo gennaio-settembre 2022.

Il riconoscimento, giunto alla sua terza edizione, è stato attribuito da MF CentraleRisk, leader di mercato in Italia per l’attività di presidio della Centrale Rischi (CR) di Banca d’Italia. Sono state circa 100 le aziende premiate che hanno conseguito dall’analisi un risultato definito ‘TOP’ nella fascia Investment grade compresa fra AAA e BBB in una scala S&P, su 700 imprese candidate di ogni settore e dimensione diffuse su tutto il territorio nazionale, che rappresentano una fotografia molto accurata di chi gestisce il rapporto con gli istituti di credito in una maniera performante, rigorosa e rispettosa degli impegni assunti.

I premiati di Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta sono stati in tutto 39. Tra i premiati nella categoria Rain c’è infatti anche la multiutility company torinese che azzera le bollette di luce e gas, per la quale ha ritirato la menzione il Cfo Angelo Sidoti.

“Questo riconoscimento, giunto dopo la riconferma dell’ennesimo miglioramento del nostro quoziente di crescita da parte di ‘Sole 24 Ore’ e ‘Financial Times’, conferma e conforta il percorso in atto in termini di consolidamento”, dichiara Cristiano Bilucaglia, Presidente di ‘uBroker’. “La nostra mission si fonda su un piano industriale che tiene conto di fattori fondanti e fondamentali quali sviluppo, mission, digital innovation, etica d’impresa e pianificazione mirata anche in termini di marginalità e ampliamento di asset e riserve. Un metodo che continua a portarci fortuna garantendo futuro crescente per soci, dipendenti, clienti e fornitori”, chiosa il manager altresì benefattore e mecenate stimato dalle maggiori associazioni consumeristiche italiane.