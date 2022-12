Medicina, fede e stregoneria nelle terraglie per “nocere et sanare”. Col FAI alla scoperta delle "ceramiche che curano"

Un tour inconsueto all’interno del prestigioso Museo della Ceramica di Savona per scoprire aspetti meno noti delle ceramiche del nostro territorio, che nascondono un mondo fatto di medicina, fede e magia.

E' questa la proposta dei volontari della Delegazione FAI di Savona e del Gruppo FAI Giovani di Savona per il prossimo sabato 17 dicembre. A partire dalle ore 16 e con cicli di visite ogni mezz'ora fino alle 17, i visitatori verranno accompagnati alla scoperta di queste curiosità meno note al grande pubblico.

Prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo savona@delegazionefai.fondoambiente.it con un contributo di 8 euro per gli iscritti FAI, e 10 euro per i non iscritti.

Possibilità di iscriversi al FAI in loco, con quote agevolate FAI Giovani (€ 15 fino ai 35 anni).