La "Luce della Pace di Betlemme" torna a Finale. Sabato 17 dicembre ad accoglierla non solo gli scouts finalesi

Anche quest'anno i gruppi MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) e AGESCI (Ass. Guide e Scouts Cattolici Italiani) di Finale Ligure celebrano l'arrivo della "Luce della Pace di Betlemme" che splenderà sul Natale finalese, organizzando un momento di preghiera presso la Chiesa dei Frati Cappuccini di via Brunenghi.

La Veglia avrà inizio alle ore 21 e verso le ore 22.30 ci si avvierà verso la stazione ferroviaria per accogliere l'arrivo della Luce, prevista alle ore 22.43, segno di una tradizione che affonda le sue radici in Austria e porta da oltre trent'anni in viaggio per l'Europa attraverso i treni una luce accesa dalla famosa lampada che arde perenne nella Chiesa della Natività della cittadina israeliana alimentata a turno dall'olio donato da tutte le nazioni cristiane del mondo.