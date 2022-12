Nautica, Rixi: "Pronto il decreto per la semplificazione dei titoli professionali del diporto"

“Il decreto che semplifica l’accesso ai titoli professionali del diporto nautico è finalmente pronto. Dopo anni di attesa e richieste del comparto, l’impianto della norma migliora l’iter per il conseguimento dei titoli per favorire un accesso più agevole alle professioni nautiche. Il percorso è stato adeguato alle convenzioni internazionali e alle procedure già previste in altri Paesi. Aggiorniamo così i titoli maggiori allineandoli alla concorrenza globale per la competitività dei nostri marittimi”.



Lo ha detto il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi nel corso dell’assemblea pubblica di Confindustria Nautica a Roma.