Savona, congresso della Flc Cgil, Lugaro: "Per il 2023 nessuna risorsa per la scuola, la lezione del Covid non è servita" (VIDEO)

"Lezioni di pace". Questo il titolo del Congresso della Flc Cgil che si è svolto nella giornata di oggi nella Scuola Edile di Savona. Diversi i temi trattati a partire dalle problematiche del mondo della scuola, tra la precarietà e l'incertezza e la carenza di risorse nella manovra finanziaria per la quale domani si svolgerà uno sciopero sia nazionale che a Genova.

"Non sono previste risorse per la scuola, per i rinnovi dei contratti, siamo preoccupati perché questa incertezza si determina e si va a risolvere se vengono date risorse per la formazione, l'istruzione, per un lavoro di qualità. Tutte cose che in questo paese mancano e sono sempre più messe in discussione" dice Mario Lugaro, segretario provinciale della Flc Cgil.

Dopo più di due anni di difficoltà legate al Covid nel quale gli studenti, gli insegnanti e il personale scolastico hanno dovuto affrontare importanti criticità, il sindacato si aspettava un cambio di passo.

"Speravamo che la lezione fosse servita, siamo arrivati al lockdown impreparati, anche rispetto a quella che non è didattica ma che si è cercato di utilizzare per dare qualche strumento - prosegue Lugaro - E' ovvio che la scuola ha bisogno di risorse, strutture e stipendio adeguati e tutto questo dovrebbe servire gli studenti in una fragilità come mai prima ad ora si era verificata".

"Si può ripartire nel 2023 con grande difficoltà, perché purtroppo non abbiamo visto in questa legge di bilancio nessuna risorsa che vada a favore dell'istruzione, formazione, ricerca e non solo anche per i rinnovi dei contratti di tutti i dipendenti pubblici - dice Claudio Croci, segretario generale Flc Cgil Liguria - le condizioni non sono migliorate ma anzi peggiorate, il sistema di reclutamento deve essere rivisto e i concorsi fatti sono faraginosi, lunghi e in più ogni anno nonostante vengano ventilati migliaia di posti di assunzione in ruolo noi ci troviamo specialmente in Liguria 3-4mila supplenti".

Durante la mattinata sono intervenuti Raffaele Miglietta, Flc Cgil Nazionale e Andrea Pasa, segretario generale della Cgil Savona.