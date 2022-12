Ad Albenga la presentazione di “Dichiarazioni d’Amore”, il libro del chitarrista Beppe Gambetta

Oggi, venerdì 16 dicembre alle ore 21,00 il grande chitarrista Beppe Gambetta presenterà il suo libro “Dichiarazioni d’Amore” all’Auditorium San Carlo in via Roma, per una serata dalle grandi emozioni.

L’evento è stato organizzato dall’associazione le Rapalline in Jazz e dalla Libreria San Michele, con il patrocinio del Comune Di Albenga.

La serata ad ingresso libero vedrà l’intervista del musicista a cura di Giannino Balbis.

Sarà un viaggio pieno di fascino, avventure, memorie e tanta passione quello racchiuso nelle pagine di “Dichiarazioni d'amore. Storie d'incontri inaspettati, passioni, musiche e cibi conviviali per tornare a stare insieme”, appassionante volume autobiografico firmato dal genovese Beppe Gambetta, maestro della chitarra acustica flat-picking, didatta e compositore, noto sulla scena internazionale per le tante prestigiose collaborazioni messe in fila negli anni.

Ad intercalare le pagine è un corposo apparato iconografico con splendide foto raccolte tra incontri, viaggi e collaborazioni, diverse ricette che documentano la sua passione per la cucina.

È difficile sintetizzare in poche righe la ricchezza di questo libro ma ancor di più è arduo trasmettere al lettore l’ondata di emozione ed energia positiva di cui si viene investiti pagina dopo pagina.