Come scegliere il miglior casino online italiano

Giocare online è sicuramente un passatempo divertente a cui, però, bisogna prestare attenzione. Molto spesso, infatti, i giocatori hanno paura di essere truffati ed è per questo che consigliamo solo di giocare con i migliori casino online italiani. Gli utenti, però, non sanno bene come sceglierli e quali sono gli elementi importanti. Se sei tra questi, non preoccuparti, visto che nel corso di questo articolo vedremo quali sono i principali aspetti da controllare prima di capire se un casino sia davvero quello giusto.

Così facendo, quindi, non dovrai più avere paura di puntare e potrai rilassarti e divertirti godendo la migliore esperienza di gioco.

Cosa controllare per trovare i migliori casino online

Licenza

Questo è di certo il punto più importante. Quando si punta in Italia, le piattaforme per essere ritenute sicure e legali devono avere la licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Solo così, infatti, saremo certi che il sito è verificato, che i giochi non sono truccati e il concessionario pagherà sempre le vincite.

Solitamente il simbolo dell’ADM, (ex AAMS) è situato in alto a destra o in fondo all’Home page. Iscriversi e giocare in un sito che non ha la regolare licenza può davvero essere pericoloso. E in giro troverai diverse piattaforme senza autorizzazione e il rischio di essere truffati o derubarti è davvero alto.

Bonus

Quando si parla di bonus sono diversi gli aspetti più importanti da valutare. Prima di tutto, la tipologia, cioè se un bonus è con o senza deposito, il valore del premio che puoi ottenere e come riceverlo. Meglio controllare, ad esempio, se il credito extra che riceverai sarà accreditato subito o se si tratta di un rimborso.

Una volta capito come funziona il bonus, poi, bisogna soffermarsi sulle norme da rispettare. In questo caso, ad esempio, ci riferiamo in particolare al tempo di validità dei premi e, soprattutto, ai requisiti di scommessa. Con questo termine intendiamo il numero di volte che bisogna puntare l'importo ricevuto, ma con soldi veri, prima di poter passare al prelievo delle eventuali vincite ricevute utilizzando il bonus. É un aspetto fondamentale che può rendere una promozione perfetta oppure pessima.

Gamma di giochi e mobile

Se ti iscrivi su un casinò online, ovviamente, lo fai per giocare e, quindi è importante controllare se ci sono i tuoi giochi preferiti, e le varie tipologie presenti. In particolare, se sono disponibili slot con jackpot progressivo, giochi di carte e da tavola e tavoli live dealer.

Che ci sia un app o che il sito sia ottimizzato non è importante. È fondamentale, però, assicurarci che si possa giocare da mobile senza alcun problema. Anche perché ormai sempre più utenti stanno preferendo questa modalità rispetto al PC perché molto più semplice e comoda.

Metodi di pagamento

Controlla quali sono i sistemi che hai a disposizione per ricaricare il conto e prelevare le vincite. Solitamente ci sono le carte di credito, la PostePay e gli e-wallet principali come Skrill, PayPal e Neteller. È importante, poi, anche appurare quali sono i limiti previsti e se ci sono spese di commissioni. Questi, infatti, sono tutti elementi che all'inizio non sembrano importanti, ma che poi riescono a fare la differenza.

Servizio clienti

Molti giocatori spesso sottovalutano questo punto quando cercano i migliori casino online su cui iscriversi per giocare. In realtà, però, è importante perché in caso di problemi vorrai essere sicuro di trovare sempre qualcuno pronto ad aiutarti.