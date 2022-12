Arte è Kaos: da Alassio a Bologna tra i volti di Max Gasparini e i corpi di Malisa Catalani

Oggi, venerdì 16 dicembre, alle 16.30 la galleria Arte è Kaos inaugura “Corpus Aeternum – I Cinque Sensi dell’Anima”, una doppia personale curata da Luca Paoloni e Alberto Marinelli, che vede protagonista la figurazione umana, principalmente femminile, tra viso e corpo, tra pittura e scultura. Un’ indagine artistica attuata attraverso l’uso di materiali da una parte industriali come il ferro, la juta, lamiere di zinco, dall’altra pregiati come marmo e oro. Non mancano sapienti riferimenti alla cultura classica e rinascimentale nelle opere dei due artisti contemporanei: saranno presenti in mostra con alcune opere anche nella galleria di Alassio, ma soprattutto con un grande allestimento a Bologna, con una trentina di opere esposte.

Il testo critico a catalogo è a cura del prof. Giulio Volpe, che scrive: "Corpi di argilla e smalti da un lato, dall’altro volti in tecnica mista su juta/tela e lamiera, paiono qui una danza di corpi smembrati ma senza spargimento di sangue alcuno. Anzi, in una rasserenante e catartica quiete fuori dalle paure, dopo lo smarrimento d’identità, superato il senso di colpa. Volti e corpi più armoniosi che mai proprio in virtù delle ferite, in virtù della perduta e ritrovata autostima, l’affascinante contrasto tra lacerazione e sensualità, tra silenzio di morte ed eccitante bellezza".

La mostra a ingresso libero sarà visitabile fino al 30 dicembre. Alcune opere saranno presenti presso Arte è Kaos Alassio.