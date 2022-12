Toirano, festa grande alla Caffetteria Momi: per i più piccini la possibilità di cavalcare il pony di Babbo Natale

Sabato 17 e domenica 18 dicembre a Toirano si terrà un evento speciale per avvicinarsi al Natale.

La manifestazione, organizzata dalla caffetteria Momi in collaborazione con l'azienda agricola Fratelli Oddone, si terrà in piazza Rosciano e oltre alla possibilità di assaporare i dolci di produzione dell'attività toiranese accompagnati da una deliziosa cioccolata calda o da un rigenerante vin brulé, regalerà un'emozione unica per i più piccini: i bambini infatti potranno cavalcare il pony di Babbo Natale nella piazza adiacente al locale.

L'appuntamento è fissato, in entrambe le giornate, a partire dalle ore 14.00.