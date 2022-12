Ultimi giorni per il contest natalizio del Molo 8.44: "Se fossi Babbo Natale, che dono porteresti e a chi?"

Sono gli ultimi giorni per vincere un regalo speciale da mettere sotto l’albero.

Sulla pagina Facebook e Instagram del Molo 8.44 si può trovare un post fissato in alto e dedicato al Natale: mettendo un like, si può dare gas alla fantasia e commentare per rientrare tra i fortunati vincitori che porteranno a casa un premio speciale.

"Inoltre, ti ricordiamo che il tuo shopping center del cuore è aperto tutti i giorni fino a Natale: approfitta subito per scegliere i tuoi regali in anticipo ed avere ampia scelta per stupire chi ami - dicono dalla direzione del Molo - Il Molo ti conviene sempre, specialmente sotto le feste".