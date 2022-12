Ceriale, Luigi Giordano ai cerialesi: "Mi candido a sindaco, ho una nuova e bella squadra con me"

"Buonasera a tutti, mi permetto di chiedervi un solo minuto di attenzione, il tempo necessario per leggere questa mia comunicazione. Tra circa 6 mesi ci saranno le elezioni amministrative del comune di Ceriale. È un appuntamento importante per me che ho scelto di candidarmi a sindaco". Ha scelto queste parole in un messaggio su Facebook Luigi Giordano, oggi vicesindaco di Ceriale, per annunciare ai concittadini la discesa in capo con una nuova squadra per le prossime elezioni amministrative. Messaggio che ha subito registrato tante reazioni positive tra gli “amici” e almeno un centinaio di commenti di incoraggiamento.

"Non nascondo la mia emozione, poiché attraverso la mia squadra, ma soprattutto attraverso voi, che si metteranno le basi per fare fronte alle necessità dei cerialesi. Sono consapevole della grande responsabilità, ma sono certo che, come ho sempre fatto, darò il massimo per crescere in tutti i settori. Mi presento con i risultati fin qui realizzati e ciò che avrei voluto fare e non sono riuscito", prosegue sui social.

Luigi Giordano sta ultimando la squadra quindi, che vuole tocchi diverse fasce di età e professioni, dal commerciante all’avvocato alla studentessa universitaria. "Sarà una lista civica senza simboli di partito e ho già 10 delle 12 persone. A brevissimo sarà completa e sarà all’altezza della situazione", spiega il vicesindaco cerialese ai microfoni di Savonanews.

"Alle elezioni precedenti ho preso 552 preferenze, sono stato il più votato nella storia di Ceriale, vuol dire che uno su cinque mi ha scelto. In questi 4 anni e mezzo ho lavorato molto e sento forte tutto l’affetto e il gradimento dei concittadini".