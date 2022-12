Eventi in piazza XX Settembre e piazza Garibaldi, +Cairo: "Basta chiusure, serve percorso di condivisione con commercianti e residenti"

Il restyling di piazza della Vittoria, i problemi generati dallo spostamento del mercato, nonché le future manifestazioni in piazza XX Settembre e piazza Garibaldi: questa la mozione presentata dal gruppo di opposizione +Cairo.

"La scelta di avvallare un progetto di recupero di piazza della Vittoria che non permetta la ricollocazione dell’area mercatale non è condivisa dal nostro gruppo - spiegano i consiglieri comunali Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio - Abbiamo peraltro avanzato proposte operative, non condivise dall'amministrazione Lambertini, al fine di evitare che ogni giovedì, in occasione del mercato, sia piazza XX Settembre che piazza Garibaldi, vengano integralmente chiuse al traffico".

"Appare oramai evidente come l’impossibilità di fruire di piazza della Vittoria per molte manifestazioni e fiere, impegni sempre più l’utilizzo di piazza XX Settembre e piazza Garibaldi. Tale situazione rende, a nostro modo di vedere, necessario avviare un percorso di consensualizzazione e condivisione con le associazioni dei commercianti del centro storico, i cittadini residenti e i proprietari degli esercizi commerciali, volto a definirne il loro utilizzo, soprattutto quando viene decisa la loro occupazione in modo suppletivo all’ordinario appuntamento mercatale del giovedi", aggiungono dalla minoranza.

Oltre ad avviare un tavolo di confronto, il gruppo di opposizione +Cairo chiede la messa in campo di una politica di pianificazione delle manifestazioni che, tolto Cairo Medievale, eviti una chiusura ripetuta di più giorni consecutivi delle due piazze al traffico con conseguente divieto di parcheggio evitando così di danneggiare tali attività, nonché l'organizzazione di assemblea pubbliche aperte alla cittadinanza per verificare le problematiche.