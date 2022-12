Congelamento ferie, Grande Liguria: "Rispetto per i lavoratori della sanità"

"Leggiamo oggi che tra i provvedimenti che intende prendere la maggioranza in Regione per risolvere i tanti errori che hanno fatto nella gestione sanitaria in questi ultimi anni, ci sia il congelamento delle ferie". Cosi commenta Grande Liguria.

"Forse per il governatore Toti tutti i sacrifici che hanno affrontato i lavoratori nella sanità negli ultimi anni non sono stati sufficienti? E' davvero pensiamo che questa situazione creata dalla politica abbia raggiunto il limite della sopportabilità".

"Governatore, non è sciacallaggio politico pretendere rispetto per gli operatori sanitari, e soprattutto per i pazienti, ciò è un problema non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale, frutto di scelte sbagliate della politica, che senza la minima pianificazione ha chiuso ospedali e tagliato​ servizi, ora il conto arriva e in modo pesante, in quanto sono troppi e tanti i disagi che ogni giorno vedono sottoposti i cittadini e i lavoratori".

"Già il Covid aveva evidenziato come i tanti tagli fatti nella sanità pubblica, dai governi di tutti i colori politici, avesse sguarnito pericolosamente l'assistenza sanitaria nazionale - conclude Grande Liguria - L'esperienza non ha insegnato nulla per cui continuano a perseguire una strategia sbagliata pensando di sostituire ospedali e pronto soccorso, con ospedali di comunità, che pure loro, sanno che non sono ospedali e non li sostituiscono neppure lontanamente".