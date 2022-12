A Toirano il consueto omaggio natalizio dei panettoni ai cittadini ultraottantenni

Come negli ultimi otto anni, quindi anche nel difficile periodo della pandemia, l'Amministrazione comunale di Toirano, in collaborazione con il centro anziani "Aurora", ha provveduto, nella settimana appena trascorsa, a far recapitare al domicilio dei propri concittadini ultraottantenni il consueto panettone natalizio con il quale si rivolgono loro i più calorosi auguri di buone feste.

A nome di tutta l'amministrazione, il sindaco Giuseppe De Fezza e il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Deni Luigina Aicardi hanno ringraziato di cuore il presidente del Centro Anziani, il signor Celestino Canepa, per l'immancabile disponibilità sua e dei suoi soci in occasione di tutte le iniziative comunali a scopo sociale e solidale, l'Ufficio Anagrafe e gli operai del comune, che subito e con gioia si sono occupati della consegna.

"Consapevoli che tali gesti rappresentano certo piccole gocce rispetto al fiume di problemi e difficoltà che stiamo vivendo in questo momento storico - dichiarano il sindaco De Fezza e il vicesindaco Aicardi - poter regalare anche solo un sorriso ai nostri anziani è comunque sempre, per tutti noi, una bellissima gratificazione".