Finale, si balla con lo Zonta Club che festeggia i suoi trent'anni: "Bilancio più che positivo, portiamo nel cuore ogni iniziativa"

In questi tre decenni il club si è radicato nella comunità della cittadina rivierasca diventandone una realtà molto riconosciuta e apprezzata, nel cuore di diverse iniziative come quella che andrà in scena domani dalle ore 21 destinato a raccogliere fondi per un particolare progetto primo in Italia o anche l'ultima panchina rossa intitolata al ricordo di Angela Ferrero il 25 novembre appena trascorso. Sono solo le più recenti tra quelle intraprese, tutte con uno scopo, come detto: quello di svolgere dei "service" che puntano a migliorare la condizioni della donna e di farlo "mettendoci in gioco soprattutto per tenere il passo coi tempi. Pensiamo alla lotta contro la violenza sulle donne, quella di genere e contro i matrimoni precoci".