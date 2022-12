Acceso il Confuoco a Varazze, come a Savona le fiamme volano in alto (FOTO)

Come a Savona anche a Varazze fiamma alta e dritta in piazza Beato Jacopo per la tradizionale cerimonia del Confuoco.

Gli auspici per questo 2023 che sta arrivando sono buoni, perché la fiamma, dritta, ha annunciato un anno fortunato.

Anche il comune varazzino ha lasciato spazio alla storica tradizione e questa mattina è stato acceso il ceppo con il fumo e la fiamma che è andata dritto verso il cielo.

La classica cerimonia si è svolta con canti e balli e costumi medievali e la presenza dell'abate, del sindaco Luigi Pierfederici oltre alle associazioni e i cittadini.