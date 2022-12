Savona, i mugugni "accarezzano" il sindaco: attenzione sul piazzale sotto il Priamar e la riqualificazione ferma ai box del fronte mare (FOTO)

Attenzione al piazzale sotto il Priamar e la riqualificazione del fronte mare di ponente con la creazione di una passerella, progetto fermo però ai box.



Questi i "mugugni" o meglio consigli, che il presidente dell'associazione A Campanassa Dante Mirenghi ha esposto al sindaco Marco Russo nell'atrio del comune di Savona, a termine della cerimonia del Confuoco (LEGGI QUI).



"Perchè il comune non tiene in considerazione il Piazzale del Priamar utilizzato come parcheggio dei camion?" ha detto Mirenghi.



Il primo cittadino ha ricordato che si tratta di un piazzale di lavoro ed è un'area portuale e si e concentrato sulla riqualificazione dell'ex piscina e della spiaggia sottostante.



L'altro "fendente" ha riguardato l'intervento, non ancora attuato, per via dell'aumento del costo dei materiali (legno e ferro) e le difficoltà di reperimento degli stessi, della passeggiata a raso sul mare da via Nizza alle Fornaci.



Il progetto prevede una passeggiata che costeggia l’arenile con piazzette per la socialità, il gioco e lo sport con il piano in doghe di legno che sarà leggermente sopraelevato in modo da non ostacolare le oscillazioni naturali della spiaggia.



La passeggiata sarà attrezzata con sedute, fontanelle, portabiciclette, docce e rampe per l'accesso dei portatori di handicap motorio e il percorso sarà accompagnato da illuminazione a LED direzionata per non creare inquinamento luminoso e le dimensioni del deck e la tipologia del legno dovrebbero far sì che la struttura proposta resista alle mareggiate.



I tratti di spiaggia che dovrebbero essere interessati dai lavori sono all’altezza dell’ex Playa, per tutto il tratto di arenile libero, un altro pezzo dal Rio Quattro stagioni sino al Rio Molinero, dagli ex Solimano e il terzo dal Rio San Cristoforo sino al supermercato Mercatò e poi il campo da calcio Maracanà per collegarsi all'altezza della passeggiata dei giardini Isola della Gioventù dalle XXV Aprile.



Il comune per via dello stop dei lavori richiederà chiarimenti al Ministero per capire come gestire l'impatto dell'aumento costi rispetto al finanziamento ottenuto per la riqualificazione.



"Avevamo suggerito di non attuare questa passeggiata a livello della spiaggia e superarla, mettendola verso via Nizza protetta da un muraglione" precisa Mirenghi.



"Non è che non ci sono piu soldi, ma c'è stato l'aumento dei prezzi e la carenza dei materiali, capisco che sarebbe preferibile la passeggiata rialzata e non a raso, se guardiamo però tutto il litorale non è semplice per tutto il percorso quella soluzione - ha risposto Russo - Dobbiamo inquadrare bene la situazione, rinunciare all'opera vuol dire perdere il finanziamento, risorse per il nostro territorio. Non ci sono le condizioni per gettare nel fuoco la città, possiamo pensare però ad un miglioramento del progetto".



Pre mugugni, gli alunni delle classi della scuola primaria Cristoforo Colombo IC Savona 2, assistiti dal dirigente e dai docenti, hanno fatto gli auguri ai presenti, prelevando dal Vaso del Cunfögu 2022, dono dell’Associazione A Campanassa alla massima autorità cittadina, biglietti augurali natalizi, in dialetto savonese.



Quest'anno è stato inoltre consegnato il riconoscimento “A Campanassa ringrassia” a Luciano Occelli, artista savonese che si è distinto portando in alto in Italia e oltre i confini il nome di Savona.



Si è inoltre svolta una duplice cerimonia per sopperire all’annullamento delle celebrazioni del 2021 a causa della pandemia con la consegna al comune del vaso del Cunfögu 2021 (dedicato al Milite Ignoto) e sempre per lo scorso anno il riconoscimento dell'associazione, al dottor Marco Anselmo, primario del reparto Malattie Infettive dell'ospedale San Paolo di Savona che nel nuovo anno andrà in pensione.