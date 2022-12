Gli indumenti più trendy per il 2023: i consigli per vestire alla moda

Sebbene vorremmo poter dire che l'inverno è dietro l'angolo, il clima freddo è già arrivato in Italia da qualche giorno, nonostante un autunno più secco e caldo del solito. Quindi, prima che faccia più freddo, acquistare una giacca invernale è fondamentale perché presto ne avrai bisogno. Non aspettare i giorni dello shopping a buon mercato come Santo Stefano, il Black Friday e altri saldi, prendine uno prima che sia troppo tardi. Potresti fare un affare anche adesso, magari facendo una bella indagine di mercato online rapida e produttiva.

Sinceramente, se stai cercando un vero affare e vuoi fare la differenza (perché ogni piccola cosa conta), allora il vintage è la strada da percorrere anche perchè sta tornando di moda. Prepararsi per l'inverno con una buona giacca invernale può davvero essere il primo passo da fare, sia perchè si tratta di un capo che può renderti più elegante e alla moda sia perchè il freddo si fa già sentire e bisogna evitare inutili problemi alla nostra salute come raffreddore e mal di gola.

Come rivedere il guardaroba

La bella stagione è in pieno svolgimento, il che significa che potrebbe essere il momento di aggiornare il tuo guardaroba invernale per essere alla moda. Per molte persone tutto ciò potrebbe logicamente significare un'intera revisione del proprio guardaroba anche per seguire sempre la moda e rimanere trendy. Esistono anche dei siti che ti aiutano a vendere e monetizzare gli articoli che non ti servono più o che non indossi più - e scambiare nuove selezioni che riflettono maggiormente il tuo stile personale in questa stagione. Per altre persone che invece vogliono evitare grosse spese a causa della crisi, non resta altro che mantenere intatto il loro armadio invernale mentre fanno una pazzia su un paio di capi che hanno tenuto d'occhio tutto l'anno, ma senza svenarsi.



Per l'inverno 2022, la moda attuale sta dando la priorità ai coprispalla che sembrano lussuosi e di tendenza, pur fornendo tutte le funzionalità (e il calore!) di cui hai bisogno. Per quanto riguarda la moda di tutti i giorni, siamo alla ricerca di capi pratici, come berretti e blazer, che offrano longevità. L'obiettivo principale? Oggi va di moda la ricerca di capi stilizzati per la stagione fredda che si potranno indossare più e più volte, fino al nuovo anno e persino alla stagione primaverile.



Uno degli accessori che va più di moda sono gli stivali sopra il ginocchio metallizzati che possono funzionare per ogni occasione nel corso di quest'inverno. Sia che tu stia entrando in una vera e propria modalità di ibernazione per la maggior parte di dicembre e gennaio o che tu stia pianificando di entrare nel circuito delle feste natalizie, questi articoli ti consentiranno di affrontare l'inverno all'insegna dell'eleganza e del buon gusto.

Le ultime novità

Dopo l'ondata di “spensieratezza” registrata nelle ultime collezioni, il mondo della moda sta facendo una panoramica anche sui recenti eventi accaduti nel mondo per non rimanere fuori dall'attualità. Balenciaga, ad esempio, presenta molte analogie con le classiche tempeste di neve per raccontare il dramma della guerra in Ucraina. Intanto diversi brand italiani stanno schiacciando l'occhio al tailoring, completi (giacca e pantaloni) all'insegna dell'austerità e del ritorno al passato, che di certo non guasta mai. Un tocco di vintage è sempre auspicabile anche in un momento in cui l'evoluzione tecnologica sta sconvolgendo la nostra ordinaria quotidianità. E mentre Valentino inonda di fucsia le proprie sfilate, altri brand concentrano le proprie attenzioni su tante tonalità rosso magenta o dell'avvolgente marrone cioccolato.

Il tira e molla delle tendenze della moda è uno dei giochi preferiti soprattutto tra i più giovani che fanno a gara per anticipare le tendenze. Miriamo ad essere ambiziosi o a puntare sul casual anche per risparmiare qualche euro? Compriamo per il momento oppure acquistiamo per il futuro? In realtà non esiste una risposta corretta che valga per tutti. Il bello della moda è che ognuno la crea con il proprio look, senza bisogno di aspettare le tendenze.

Essere iper-consapevoli delle tendenze e del panorama in evoluzione del proprio armadio significa essere un consumatore consapevole. Cercare le tendenze dalle passerelle prima che vengano pubblicate sul tuo feed Instagram significa essere un consumatore che sa anticipare i tempi. Lo stato attuale del ciclo di tendenza si muove a un ritmo vertiginoso: essere travolti dalla corrente sembra inevitabile per tutti. Ecco perché parlare di tendenze è un po' pleonastico. L'arte della moda e la costruzione del tuo stile personale si formano quando chi indossa un capo riesce a farlo con grande disinvoltura senza il rischio di apparire banale o eccessivo. Nessun designer include tutte le tendenze imminenti nelle proprie collezioni e, francamente, nemmeno noi dovremmo farlo.

Le tendenze del 2023

Detto questo, le tendenze della moda per il 2023 sono ovunque. Da una continuazione di controverse opzioni a vita bassa e un afflusso di abiti sottoveste troppo trasparenti per il lavoro a pesanti gonne di pelle e delicate tinture, le collezioni Primavera/Estate 23 premiano il gioco della seduzione de dell'avventura. Puoi scorrere tutte le tendenze, ma solo alcune speciali probabilmente entreranno realisticamente nel tuo armadio.

Interessante appare la collezione Autunno/Inverno 2022 di Fendi. La collezione Fendi ha debuttato a febbraio, ma la sua influenza ha già fatto discutere parecchio anche per aver abbattuto il tabù di mostrare la biancheria intima attraverso il vestito con capi completamente trasparenti. Anche Jason Wu, attraverso le sue collezioni, ha sfoggiato numerosi esempi di design trasparente in abbigliamento formale. Nelle passerelle ha proposto una grande varietà di abiti trasparenti in toni floreali, scintillanti con pizzi e gioielli, mettendo in mostra un lato sexy insolito per lo stilista taiwanese. Insomma, la moda del 2023 sarà fatta per incantare e stupire all'insegna delle trasparenze e del vedo-non vedo.