“Un sasso per un sorriso”: sono decorati, non costano nulla e si trovano in giro per la città. Ad Albenga: “Ha illuminato la giornata”

Decorano sassi con disegni e frasi positive e li lasciano in vari punti della città, per regalare un momento di gioia e magia a chi li trova: è l’iniziativa “Un sasso per un sorriso” e questa settimana la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ fa tappa ad Albenga, ma potrebbe essere ovunque in Italia, per saperne di più.

Ispirata da una signora che ha pubblicato su un gruppo Facebook locale la pietra trovata in un momento di difficoltà, ho cercato informazioni e ho trovato la gentilissima Sandra Selvaggio, disponibile ma molto riservata, che mi ha raccontato tutto.

“L’iniziativa è nata nel 2019 da Heidi Aellig e coinvolge persone, ognuna per conto proprio, che decorano e lasciano i sassi in giro per la città, in posti ben visibili”, spiega Sandra. Ma cosa spinge a farlo, visto che l’iniziativa è senza scopo di luco, i sassi non vengono venduti e non vengono realizzate raccolte fondi? “Personalmente, l’emozione che ho provato quando ho trovato il primo sasso è stata tale, che ho voluto iniziare a realizzarli anch’io, per donare un poco di buonumore, un sorriso, magari a qualcuno che li trova e che ha bisogno di un segnale di positività”.

Sandra racconta quindi di quella volta che trovò il primo sasso, che a quanto pare, “colpì” letteralmente nel segno. “Ero così felice, che ho voluto ricambiare il sorriso e crearne di miei e, man mano che li disegnavo, volevo farne sempre di più”. Così facendo, per Sandra è diventata una passione e, allo stesso tempo, una missione: “Stacchi la spina dal mondo e, vedere le persone di Albenga felici nel trovarli e poter regalare loro un sorriso con poco, è un’emozione unica e indescrivibile”.

Una sorta di movimento spontaneo che crea speranza e buonumore, quindi, senza chiedere nulla in cambio, con il solo scopo di regalare un sorriso o portare fortuna a chi ne ha bisogno. Si dice infatti che molte persone che attraversano momenti particolarmente difficili notino proprio questi sassi della meraviglia mentre fanno una passeggiata, sulle panchine, nei parchi, sui muretti. Talvolta la reazione è un sorriso, talvolta una lacrima che fa pensare che forse qualcuno ci vede e ci pensa.

Dietro ogni sasso c’è scritto: “Postami nel gruppo Facebook ‘Un sasso per un sorriso- originale’", ma la gioia è tale che qualcuno fa anche di più: li pubblica sui gruppi locali per ringraziare l'anima bella che lo ha realizzato e glielo ha fatto trovare.

“Abbiamo un gruppo Facebook che conta quasi 200mila membri. Qui sono nate amicizie, c’è affetto, c’è una frase, un disegno, un sorriso per chiunque - conclude Sandra -. Ti fa vedere il mondo a colori”. Quegli stessi colori che, generosamente, non tengono per sé, ma utilizzano per i disegni del buonumore.

Intanto su Facebook la pubblicazione di un nuovo sasso trovato da parte di una signora: “Grazie davvero di aver illuminato questa giornata, terrò questo sasso con cura. E grazie di esistere”.

#ILBELLOCISALVERÀ