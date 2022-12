Turismo, al via sulle reti nazionali lo spot natalizio per la promozione del territorio

È partita questa sera, in onda sulle reti Mediaset e con un’importante lancio sui canali social, la campagna di promozione della Liguria per il periodo natalizio. Lo spot, realizzato da Claudio Cabona con la regia di Yuri Dellacasa, andrà in onda anche alle 20.25 dopo Tg5 e alle 20.45 su Rete4, in vista del Capodanno che la stessa Mediaset organizzerà in piazza a Genova.

“Come racconta lo spot - ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti- ci troviamo a vivere una Liguria magica, illuminata come non mai per questo periodo natalizio. Una promozione del territorio che arriva anche attraverso spot nazionali e che stanno portando il comparto del turismo a registrare numeri record.