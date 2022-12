Storia della marijuana: le origini del suo utilizzo

La storia della marijuana risale a migliaia di anni fa. Veniva usata come medicina e come coltura tessile nell'antica Cina e in Egitto, ed è stata ritrovata in siti archeologici europei risalenti al Neolitico.

In molti luoghi, la marijuana legale è ancora oggi utilizzata per scopi medicinali o come integratore a base di erbe. Tuttavia, negli Stati Uniti è ancora illegale secondo la legge federale, anche se alcuni Stati hanno introdotto una legislazione che ne consente l'uso per motivi medici.

La cannabis nell'antichità: un potente antidolorifico

La cannabis è una delle più antiche piante conosciute ed è stata usata per migliaia di anni per alleviare il dolore.

Il primo uso registrato risale all'antica Cina, dove la gente preparava foglie di canapa nel vino e lo beveva come trattamento per la gotta e i reumatismi.

Anche gli antichi testi egizi mostrano che la cannabis veniva usata per trattare:

· Infiammazioni

· Insonnia

· dolore

In India, i semi di cannabis erano usati inizialmente come cibo prima di essere essiccati e fumati come droga ricreativa dai santoni indù chiamati sadhus.

Storia della marijuana: nota nelle culture antiche per il suo uso tessile

La cannabis era nota alle culture antiche per il suo uso tessile. Le sue fibre sono state utilizzate per produrre:

· corda

· carta

· tela da vela

· abbigliamento

La pianta di cannabis produce fibre che possono essere tessute o lavorate a maglia in tessuti, che venivano comunemente usati per abiti e corde.

Le prime prove dell'uso della cannabis per la produzione di tessuti provengono dal Giappone, dove gli archeologi hanno trovato frammenti di tessuto di canapa che risalgono al 10.000 a.C..

In Cina, il primo frammento di tessuto conosciuto è stato scoperto in un sito neolitico nella contea di Xinzheng, nella provincia di Henan; si stima che questo pezzo sia stato realizzato intorno al 3800 a.C..

La cannabis è stata ritrovata anche in altri siti neolitici in Europa e in Asia che risalgono a oltre 10.000 anni fa (l'uso più antico registrato) e forse anche prima.

La cannabis usata come incenso nell'antico Egitto, a Roma e in Grecia.

La cannabis era usata come incenso nell'antico Egitto, a Roma e in Grecia. Era usata anche dagli Sciti (un popolo nomade che viveva in Asia centrale), dai Vichinghi, dai Cinesi e dagli Indù.

Semi di cannabis sono stati ritrovati in luoghi di sepoltura dell'antica Cina risalenti a circa il 2000 a.C., il che suggerisce che la cannabis era considerata sacra in gran parte dell'Eurasia durante questo periodo.

La marijuana ad oggi

La storia della cannabis può essere dunque fatta risalire all'antichità, quando veniva utilizzata per usi tessili e scopi medicinali.

Con lo sviluppo e la complessità della società, l'uso della marijuana venne poi messa fuori legge da molti governi del mondo a causa dei suoi effetti psicoattivi sui consumatori odierni, che li fanno sentire sballati o intossicati.

Ad oggi, grazie allo sviluppo della scienza e ai numerosi studi effettuati, si è dimostrato come e in che modo questa pianta possa apportare numerosi benefici alla salute e al benessere delle persone, tanto da essere accettata e resa legale in moltissime parti del mondo.