Alassio, non si ferma il cantiere per le nuove Ollandini: lavori in corso anche durante le il periodo festivo

Con l'avvio della fase di montaggio nel luglio scorso, il cantiere del nuovo plesso scolastico di Via Gastaldi, come previsto, ha cambiato forma e velocità di lavoro. "Si tratta di lavorazioni a secco - spiega Rocco Invernizzi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio - senza impiego di getti, ovvero operazioni di solo montaggio di pannelli verticali e orizzontali in xlam e travi in legno lamellare che livello dopo livello stanno completando la configurazione volumetrica del nuovo edificio garantendo inoltre bassi livelli di polveri e rumori per tutta la durata del cantiere".

"Il regolare corso dei lavori - aggiunge Fabio Macheda, assessore all'Edilizia Scolastica - è potuto avvenire in continuità grazie all’impegno straordinario di spesa preso dall’Amministrazione per consentire la prosecuzione delle opere a fronte dell’importante aumento dei costi delle materie prime verificatosi nel corso dell'estate e che sta determinando in modo diffuso gravi ritardi sull’attuazione delle opere pubbliche. L’intervento diretto dell’Amministrazione comunale si è potuto verificare grazie alle somme derivanti dall’avanzo di amministrazione frutto di un’attenta e proficua gestione che rappresenta ad oggi un caso raro nell’ambito delle amministrazioni locali".​

"Il cantiere - la conclusione di Marco Melgrati, sindaco di Alassio - non si fermerà neanche durante le festività natalizie, nel rispetto del cronoprogramma stilato con l'avio dei lavori. In questi giorni ho avuto modo di visitare personalmente il cantiere e preso atto dell'immane lavoro già compiuto: la scuola, i suoi spazi hanno già preso forma".