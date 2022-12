Celle, Tari non pagata per 125mila euro, il comune prova a recuperare la somma dagli evasori

124mila 982 euro. Questa la cifra che manca all'appello in merito al pagamento della Tari a Celle Ligure. L'ufficio tributi comunale ha elaborato un elenco di provvedimenti di accertamento per omessa o infedele dichiarazione della tassa sui rifiuti per gli anni dal 2017 al 2021 e sarebbe emerso il buco.

Sono state quindi prese in considerazione 5 annualità e ora il comune prova a recuperare l'ingente somma agli evasori.

Il comune proverà così a recuperare la cifra, circa 91mila 994 euro (alla quale si devono aggiungere 26mila 578 euro di sanzioni) e chi non ha pagato avrà tempo entro 60 giorni.