La "Via delle Favole" è un viaggio nella fantasia del Natale a Vado Ligure

Una delle principali vie del paese adornata di magia letteraria e artistica, grazie alla riqualificazione urbanistica degli spazi, con l'obiettivo di rivalorizzare l'area commerciale.

Le firme sono di che di creatività ne ha eccome, ovvero di Annamaria Siccardi (scrittrice ovadese) e Marco Bagatin (illustratore ovadese), che con la loro idea, danno vita al progetto “La via delle Favole”, Patrocinata dal Comune di Vado Ligure in collaborazione con il Circolo Culturale Teatro Archimede”, per inaugurare la nuova area cittadina di Via XXV Aprile.

L'Autrice, ha realizzato diciotto favole natalizie raccontate in maniera assolutamente ironica e personalizzate per ogni negozio presente nella via, dove i protagonisti della storia, interagiscono simpaticamente con i commercianti. Il tutto, perfettamente illustrato in una scena del racconto, dall'Artista Marco Bagatin, giovane talento appena diplomatosi al Liceo Artistico “A. Martini” di Savona.

L'intento è quello di divertire i passanti, catturare la loro attenzione e possibilmente, aiutare i commercianti ad avere un po' di visibilità dopo un periodo non facile. E allora... al via l'esposizione delle favole in tutte le vetrine, dove sarà possibile incontrare la Befana in pizzeria alla ricerca della dentiera smarrita, Babbo Natale con la chioma a spazzola, troppo gel in testa ed una sexyssima barba disegnata in stile D'Artagnan, Rudolph, che teme di essere venduto al macellaio per diventare un arrosto e molte altre divertenti fiabe, tutte raccolte in un libro della stessa Autrice.

«Una bellissima iniziativa, partita da Annamaria Siccardi, Marco Bagatin e promossa con entusiasmo dal Comune di Vado Ligure e che cade proprio al termine dei lavori eseguiti in questa via cittadina, inaugurata in questi giorni in occasione delle festività Natalizie» commenta il Consigliere Comunale Patrizia Greco. Ma altri eventi importanti impreziosiranno soprattutto questa via, un programma ricco grazie anche alla collaborazione del Circolo Culturale Teatro Archimede, fulcro importante per la comunità cittadina, operante in loco da molti anni con diverse attività (canto, teatro, musical e molto altro).

Annamaria Siccardi e Marco Bagatin, sono conosciuti anche per l'impegno che dimostrano nel sociale; l'anno scorso, hanno dato vita al progetto delle “Favole dell'Avvento” condividendole con il Reparto di Pediatria dell'Ospedale S. Paolo di Savona e quest'anno, replicheranno condividendo le storie natalizie de “La via delle Favole” nuovamente con lo stesso Reparto, per cercare di strappare un sorriso ai piccoli degenti costretti ad aspettare Babbo Natale in un luogo non troppo felice.

