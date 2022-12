Pietra, riecco il Confuoco. De Vincenzi: "Il miglior simbolo di rinascita dopo i tre lunghi anni segnati dal Covid" (FOTO)

Ieri pomeriggio, dopo i due lunghi anni di stop dovuti alla pandemia, a Pietra Ligure è tornata a svolgersi la cerimonia del Confuoco, accompagnata dal corteo storico per le vie del centro a cura della compagnia "Jus Tenens" e dall’attesa cerimonia di consegna del premio “Il Pietrese dell’anno”.

"Rito secolare amatissimo da tutti i pietresi, condiviso come auspicio per l’anno venturo, il Confuoco è davvero il miglior simbolo di rinascita dopo i tre lunghi anni segnati dal Covid - il commento del sindaco Luigi De Vincenzi - E quest'anno le fiamme sono salite dritte dritte verso il cielo e, come da tradizione, buon segno!".

Con l'antica e suggestiva cerimonia del falò in piazza La Pietra, è ritornata anche l'assegnazione del premio "Pietrese dell’anno" che, per l'anno 2022, è stato conferito al Dott. Franco Fontana CEO del Gruppo Esaote.

"Siamo oltremodo contenti di essere ritornati a festeggiare questi due appuntamenti di nuovo nel pieno del loro spirito corale di partecipazione popolare - ha aggiunto De Vincenzi - Il Confuoco e il 'Pietrese dell’anno' sono due appuntamenti molto cari a tutta la nostra comunità, particolarmente carichi di significato e di profondo contenuto civile e sociale, che traggono la loro essenza proprio dalla partecipazione dell’intera comunità, dai bambini, alle famiglie, agli anziani. Una festa veramente di popolo che coinvolge tutta la città e che tanto ci è mancata!"

"Grazie alle alunne e agli alunni delle scuole primarie Dott Sordo e Papa Giovanni XXIII e alle loro insegnanti per le emozioni che ci hanno regalato, ringraziamenti che, insieme a tutta l'amministrazione comunale, estendiamo a tutti quelli che hanno contribuito all'ottimo riuscita di questo doppio appuntamento che da sempre caratterizza l'ultima domenica pre natalizia e a tutte le numerose autorità civili, militari e religiose che hanno voluto essere presenti" ha infine concluso il primo cittadino.