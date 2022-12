Prefettura Savona, sottoscritte convenzioni con l'Università di Genova e la LUISS "Guido Carli" di Roma per i tirocini curriculari

Sono state sottoscritte dal Prefetto di Savona con il Rettore dell’Università degli Studi di Genova e con il direttore generale dell’Università LUISS “Guido Carli” di Roma le convenzioni per l’attivazione di tirocini curriculari che consentiranno, agli studenti universitari dei due Atenei, di accedere ad appositi percorsi formativi presso gli uffici della stessa Prefettura.

"Le convenzioni costituiranno un utile strumento per affermare nuove sinergie tra il mondo universitario e quello della pubblica amministrazione, con la finalità, per un verso, di consentire agli studenti un momento di conoscenza diretta del mondo del lavoro e di arricchimento del loro bagaglio culturale, e, per un altro, di rendere maggiormente conoscibili le attività istituzionali e la struttura organizzativa della Prefettura, nell’ottica di una sempre maggiore apertura delle Istituzioni al territorio", spiegano dalla Prefettura.

Gli studenti dell’Università di Genova potranno presentare le loro candidature attraverso l’utilizzo della piattaforma “tirocini e tesi, reperibile all’indirizzo https://tirocinitesi.unige.it/, mentre quelli iscritti all’Università LUISS di Roma potranno far pervenire le loro domande per il tramite del proprio Ateneo.