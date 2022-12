Tpl, rsu e sindacati chiedono un incontro urgente al Prefetto: "Il ritardo sul contratto di servizio ha generato una grave incertezza"

Una richiesta per un incontro urgente con al centro la vertenza sul trasporto pubblico locale.

La rappresentanza sindacale di Tpl Linea e le segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Sial-Cobas, Ugl-Fna, insieme ai lavoratori hanno inviato una lettera al Prefetto Enrico Gullotti "con lo scopo di trovare soluzioni alle problematiche che penalizzano l’azienda pubblica savonese, onde evitare ulteriori disagi per i cittadini a seguito dello sciopero proclamato per il prossimo 9 gennaio 2023".

"L’ulteriore ritardo sia nella condivisione che nell'approvazione del contratto di servizio in scadenza il prossimo 31 dicembre e la mancanza di confronto con le organizzazioni sindacali sui contenuti hanno generato una grave incertezza sia per i lavoratori che per il futuro della stessa azienda" spiegano i sindacati che hanno proclamato nei giorni scorsi la giornata di sciopero di 24 ore nel nuovo anno proprio nel giorno in cui si terrà il voto per l'elezione del presidente della Provincia.

Il dito è infatti puntato contro l'ente provinciale che venerdì scorso ha approvato all'unanimità la relazione illustrativa per dare il via alla procedura di affidamento in house del trasporto pubblico locale. Mancherebbe però l'approvazione dello statuto che come specificato dal presidente Pierangelo Olivieri avverrà o nel consiglio provinciale di questa settimana o nella prossima. La preoccupazione dei sindacati è che tutto ciò non avvenga nei tempi stabilità.

"Ci scusiamo per le inevitabili pesanti ricadute che lo sciopero determinerà per l’utenza, i lavoratori, gli studenti e i cittadini ma purtroppo sono necessarie non solo per difendere le attuali difficili condizioni di lavoro, cercando di fare chiarezza sulle poco chiare intenzioni della Provincia di Savona, organo concedente il servizio, ma anche per incentivare reali azioni di rilancio del trasporto pubblico locale savonese di cui non abbiamo ancora alcuna traccia" concludono le organizzazioni sindacali unitariamente e i rappresentanti dei lavoratori.