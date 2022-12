Via Trieste più bella e accessibile ad Albenga: ok all'abbattimento delle barriere architettoniche

Delibera della Giunta albenganese per rendere il marciapiede di via Trieste più bello e accessibile. Lo scorso giovedì 15 dicembre l'Amministrazione ingauna ha infatti approvato il progetto definitivo/esecutivo per i necessari interventi di manutenzione straordinaria.

I lavori, che ammontano a 130mila euro stanziati da fondi propri comunali, saranno messi a gara nelle prossime settimane.

"Abbiamo deciso di rivolgere una particolare attenzione ai marciapiedi della nostra città spesso rovinati e resi irregolari dalle radici degli alberi - spiega il vicesindaco Alberto Passino - Dopo Lungocenta Trento e Viale Martiri interverremo su via Trieste nel tratto che va da Piazza del Popolo a via Don Isola, lato levante. Abbiamo rivolto una particolare attenzione anche al superamento delle barriere architettoniche, così come previsto dal PEBA".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: "Si tratta di interventi particolarmente attesi dai nostri concittadini. Nel progetto è prevista anche la sostituzione di alcuni alberi alla quale provvederemo anche attraverso la preziosa collaborazione dei nostri giardinieri. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto quotidianamente in piena sinergia con l’Amministrazione Comunale”.