Incidente a Cadibona, in via Fuscinasca, nel tardo pomeriggio di quest’oggi, dove purtroppo si è consumata una tragedia: una donna alla guida di un’auto in transito è caduta nella scarpata e ha perso la vita.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 18. Sul posto si sono immediatamente recati i sanitari del 118 e due squadre di vigili del fuoco provenienti da Savona e da Cairo Montenotte. Purtroppo inutili i soccorsi.

IN AGGIORNAMENTO