Varazze, prende il via il servizio notturno nei fine settimana della polizia locale (FOTO)

Grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale di Varazze, della città metropolitana di Genova e della città di Loano sono cominciati sabato scorso i servizi aggiuntivi di controllo e presidio del territorio comunale per il periodo festivo.

Nei pomeriggio di sabato e domenica è stata infatti raddoppiata la pattuglia del turno pomeridiano, mentre la novità assoluta per il comune varazzino è stata la copertura del turno notturno.

"A presidio della città ed a controllo della movida cittadina i vigili sono stati operativi dalla mezzanotte e sino a notte inoltrata con diversi servizi sul territorio - ha spiegato il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici Ringrazio il Comandante della Polizia Locale Mauro Di Gregorio per aver raggiunto questi obbiettivi importanti per la Amministrazione e per la cittadinanza".

Sono state diverse le attività svolte dai controlli stradali al monitoraggio del territorio e al servizio alla movida anche con il supporto dell'unità cinofila.