Savona, grande festa natalizia nella piscina Zanelli nel segno dell'unione Rari Nantes/Bper Banca (FOTO E VIDEO)

Un momento di festa con i campioni della pallanuoto e del nuoto sincronizzato del presente e del futuro nella piscina Zanelli per augurare a tutti i savonesi serene feste natalizie.

Per questo pomeriggio la Rari Nantes e la Bper Banca hanno dato vita ad un evento aperto alla città in cui sono protagonisti con le loro esibizioni le campionesse italiane del sincro e i pallanuotisti della prima squadra insieme al settore giovanile che ha deliziato il pubblico con alcune dimostrazioni.

All'evento erano presenti il direttore territoriale Liguria di BPER Banca Luigi Zanti, il presidente della Rari Nantes Savona Daniele Polti, il vice presidente e direttore sportivo della Rari Nantes Savona Giuseppe Gervasio oltre al sindaco di Savona Marco Russo e l'assessore allo sport Francesco Rossello.

"BPER Banca ha di recente assorbito Banca Carige con l'impegno di proseguire la sua funzione di banca di riferimento per il territorio savonese continuando ad essere vicina e a sostenere famiglie e imprese - è stato spiegato dalla Rari Nantes Savona - Ne è un esempio concreto il rinnovo della partnership con la Rari Nantes, che assume la nuova denominazione BPER Rari Nantes Savona, con la quale viene organizzato questo evento che unisce sport e spettacolo, per augurare Buon Natale a tutti i savonesi e per promuovere al tempo stesso i valori che l'attività sportiva porta con sé".

"La Rari Nantes è un eccellenza sportiva non solo per Savona ma anche a livello nazionale e noi stiamo investendo in questo territorio in modo attento e intenso. Abbiamo bisogno di testimonial che abbiano questa forza e riteniamo che la società rappresenti un veicolo altrettanto importante e coerente con l'impegno che stiamo mettendo in questa nostra presenza sulla Liguria" ha detto il direttore territoriale liguria di BPER Banca, Luigi Zanti.

"Dobbiamo ancora attendere qualche tempo per poter dare dei giudizi e delle risposte positive, c'era tanta attesa e c'è molto da lavoro da fare per migliorare le difficoltà del primo impatto, però siamo confidenti che il rapporto tra la nostra banca che acquisisce un importante responsabilità della tradizione di Carige e il territorio sarà comunque positivo" prosegue Zanti.