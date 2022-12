Raccolte le firme, ora è ufficiale: il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa candidato alla presidenza della Provincia

“Archiviata la pratica sottoscrizioni - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - da domani potrò finalmente dedicarmi in via esclusiva a discutere di metodo e contenuti. Continuerò la serie di incontri sul territorio con sindaci e consiglieri in modo da affrontare con i diretti interessati quelli che sono i temi che chiunque diventerà presidente dovrà affrontare con la massima sollecitudine, in primis TPL e ATO rifiuti per i quali ulteriori ritardi potrebbero avere conseguenze devastanti. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto sostenermi con la sottoscrizione della candidatura e anche tutti coloro che, pur senza sottoscrivere, mi hanno comunque manifestato apprezzamento e sostegno. Non mi sarei davvero aspettato un consenso così ampio e trasversale”.

Un dato salta comunque all'occhio: quello dell'appoggio per l'espletamento delle formalità del consigliere savonese Orsi, eletto nella lista totiana in supporto ad Angelo Schirru alle scorse comunali savonesi. Il partito facente riferimento al governatore a questa tornata elettorale ha invece proposto il bis di Pierangelo Olivieri, sfidante quasi certo a questo punto di Canepa per il voto del 9 gennaio.