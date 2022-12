Scuola, il ministero ribadisce il divieto all'utilizzo di cellulari in classe: "Mancanza di rispetto verso i docenti"

Niente cellulari in classe se non per scopi didattici. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha diffuso una circolare a tutti gli istituti scolastici italiani che di fatto conferma quello che era già contenuto nello statuto delle studentesse e degli studenti del 1998 e dalla circolare del Ministero del 2007, quando il ministro dell'istruzione era Giuseppe Fioroni.

Il cellulare, secondo il ministro, rappresenta “un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, a cui è prioritario restituire autorevolezza”.

"L'interesse delle studentesse e degli studenti, che noi dobbiamo tutelare, è stare in classe per imparare - spiega il ministro Valditara - distrarsi con i cellulari non permette di seguire le lezioni in modo proficuo ed è inoltre una mancanza di rispetto verso la figura del docente, a cui è prioritario restituire autorevolezza. L'interesse comune che intendo perseguire è quello per una scuola seria, che rimetta al centro l'apprendimento e l'impegno”.

Un divieto che non vale nel caso in cui cellulari o tablet sono utilizzati per scopi didattici. Con la circolare non vengono introdotte sanzioni disciplinari.