Ucraina, delegazione di profughi in consiglio regionale incontra presidente Toti: canti tradizionali e ringraziamento a Regione Liguria per iniziative intraprese

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, i componenti della Giunta e del Consiglio regionale hanno accolto e incontrato una delegazione di profughi ucraini, in abiti tradizionali, che hanno intonato canzoni tradizionali natalizie del loro Paese e ringraziato Regione Liguria per la vicinanza e le iniziative prese per assistere i profughi ucraini in fuga dalla guerra.



La delegazione, guidata dal presidente dell’associazione culturale “Pokrova” Oleh Sahaydak e dal cappellano della comunità ucraina in Liguria Padre Vitaliy Tarasenko, ha donato al presidente Toti un braccialetto con una parte in acciaio prodotto nell’acciaieria di Mariupol.