Non sventola più la bandiera genoana sullo scoglio di Boccadasse: rimossa dopo un esposto

Alcuni tratti sono diventati caratteristici in uno degli angoli più panoramici e anche romantici di Genova, cioè la piccola spiaggetta di Boccadasse. Tra questi, dal 1974, vi era anche la bandiera del Genoa, una sorta di tradizione lanciata e mantenuta da alcuni tifosi nel corso di questi anni. Non in ultimo quest'estate quando alla posa aveva partecipato anche l'allora tecnico del Grifone Blessin.

Ebbene, dopo circa cinquant'anni questa rischia di sparire definitivamente. Non è colpa delle intemperie che già nel tempo hanno sempre messo a dura prova il vessillo, poi prontamente sostituito dai tifosi. Stavolta di mezzo c'è una vicenda giudiziaria.

Alcuni cittadini, parrebbe tifosi sampdoriani (anche se il condizionale resta d'obbligo), hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica genovese per farlo rimuovere. E così è stato.