Arte, teatro e autori a palazzo Tagliaferro: dal 27 dicembre tante opportunità ad Andora

Il termine francese lacaniano Extimité - definito anche parola-valigia, in senso carrolliano - che intitola l’esposizione, è riferibile a ciò che dell’intimità di un soggetto (in particolare quello creativo) viene esposto all’esterno mediante uno stretto confronto con l’altro e con l’altrove, con la profondità abissale dell’io e l’esteriorità multidimensionale dell’ambiente, alla luce di un’elaborazione profonda di se stesso. Perfino la lingua impiegata per parlare di sé appartiene all’alterità, alla funzione del linguaggio. Aprendo spazi al gioco di tensioni tra l’interiorità e l’esteriorità, le opere degli artisti esprimono gli estremi del dato emotivo sia nella percezione del piacere che del dolore, del desiderio o dell’inibizione. In un’etica del limite, elaborata dal filosofo Remo Bodei nella sua Geometria delle passioni, vincoli di ordine politico, familiare, confessionale, sociale, antropologico, mentale, interferirebbero sui destini personali o di massa, sulle ansie di realizzazione del singolo come sulle attese della collettività. Si ripresenta il confronto tra la questione della presentazione anti-illusionistica e della rappresentazione mimetica, del formalismo wölffliniano e dell’iconografia panofskiana, della mediazione tra lo sguardo fotografico e quello emozionale, tra l’inconscio tecnologico – teorizzato da Franco Vaccari – e l’inconscio psichico, teorizzati da Freud e Lacan, a livello archetipico da Jung.

Martedì 3 dicembre ore 17.30 rassegna Sguardi Laterali - Incontri con gli autori su temi inconsueti Contemporary Culture Center. Ospite Cristina Penco. “I Windsor da Giorgio V a Carlo III tutta la dinastia di Elisabetta II” ed. Diarkos. Che futuro attende, dunque, i Windsor dopo la morte della più longeva monarca del Regno Unito, la più grande del Novecento? Quali sono le nuove sfide a cui oggi è chiamata la Royal Family, tra passaggi generazionali e Brexit, postpandemia e guerra in Ucraina? Il libro, che riparte dalla precedente Saga dei Windsor in una nuova versione aggiornata e arricchita dagli ultimi avvenimenti internazionali, riprende eventi e protagonisti che hanno caratterizzato i fulgidi settant’anni sul trono di Elisabetta II. Tra le tante luci e qualche ombra di una Corona che, come un’araba fenice, finora ha saputo reggere ai contraccolpi delle varie crisi e reinventarsi ciclicamente, rimanendo avvolta per decenni in un alone di regalità e mistero che continua ad affascinare milioni di persone in tutto il mondo.

Mercoledì 4 gennaio 2022 Contemporary Culture Center - teatro "Mitopiesi dal mito alla favola”. Letture di testi classici a cura di Pino Ronco e Milly Conte. Ore 17.30 e 20.30 solo su prenotazione. Lettura scenica. Tradizionale appuntamento con il teatro nelle sale affrescate del Contemporary Culture Center volto ad approfondire le tematiche della mostra “Isole. Extimité/Sovraesposizione dell’intimità”.

Giovedì 5 gennaio 2022 Museo Mineralogico Luciano Dabroi, visita guidata al patrimonio mineralogico a cura del DISTAV Università degli Studi di Genova dalle ore 15.00 alle ore 16.00.